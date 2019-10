Meteo a Roma: le previsioni di oggi 4 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La giornata partirà ovunque soleggiata con minime piuttosto basse nelle valli ove calerà il vento. Aumentano nubi alte dal pomeriggio, ad iniziare dalla Toscana, poi peggiora dalla prima nottata sulla Toscana centrale con acquazzoni e isolati temporali in trasferimento verso Est. Nottetempo peggiora poi su Umbria e Lazio, su quest'ultima regione possibili locali temporali sul Pontino. Venti moderati da NE al mattino, specie su alto Lazio, tendenti a ruotare da SO dalla sera, sino a forti nottetempo su mari e coste. Mari mossi i bacini meridionali, nuovo aumento del moto ondoso sul finire di giornata.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.