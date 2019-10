Scappano dalla polizia, ma si schiantano con l'auto a Roma: tre feriti

A Roma la scorsa notte tre serbi, in fuga dalla polizia, si sono schiantati con l'auto contro una rotatoria. La vicenda è accaduta intorno all'una della scorsa notte in piazza Cesare de Cupis a Tor Sapienza. L'auto non si è fermata a un posto di controllo di una volante ed è scattato l'inseguimento terminato con la macchina che è finita contro la rotatoria. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il conducente è stato denunciato dalla polizia.