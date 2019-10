Roma, esasperato dalle liti con la moglie evade dai domiciliari

Era esasperato dai continui litigi con la moglie e per questo un uomo di 49 anni ha deciso di evadere dagli arresti domiciliari e di presentarsi in commissariato. L'uomo è stato così arrestato dalla polizia. La vicenda è accaduta a Roma: "Meglio il carcere che stare a casa con mia moglie" e ancora "faccio tutto: lavo, stiro e tutto quello che succede in casa è sempre colpa mia", ha detto ai poliziotti.

L'evasione

Alla fine la scelta. Pur di evitare le continue discussioni con la moglie, il 49enne ha preferito violare l'ordine disposto dall'autorità giudiziaria. Arrestato per evasione e giudicato non punibile per particolare tenuità del fatto, l'uomo ha però chiesto di non scontare gli arresti presso la propria abitazione. La sua richiesta è stata accolta ed è stato trasferito presso un'associazione onlus.