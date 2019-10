Meteo a Roma: le previsioni del 3 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il fronte giunto il giorno precedente scivola verso Sud determinando piogge e locali temporali sul basso Lazio, localizzati e isolati al mattino, più diffusi e di natura post-frontale nel pomeriggio. Nebbie al mattino nelle valli interne di Lazio e Toscana. Definitivo miglioramento ovunque per la sera/notte. Temperature in calo. Venti anche sostenuti di grecale, eccetto che sul basso Lazio. Mari tendenti a mossi o molto mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,2 µg/m³.