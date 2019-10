Meteo a Roma: le previsioni dell’1 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Non ci sono novità con il flusso umido occidentale che continua ad affluire su Toscana, Lazio e Umbria, dove favorisce la formazione di addensamenti medio-bassi a tratti anche estesi al mattino, ma in diradamento diurno. Sull'alta Toscana sono inoltre attese delle piogge tra tarda sera e nottata sui settori di Nord Ovest; spazi assolati più ampi favoriranno in generale il basso Lazio. Temperature stabili o in lieve calo le massime, comunque sopra le medie del periodo. Venti deboli tra Sud e Sudovest, con rinforzi sulle coste laziali al pomeriggio e in rotazione da Sudest sull'Arcipelago Toscano.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,6 µg/m³.