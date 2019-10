Una 25enne è stata denunciata dai carabinieri dopo che, ieri sera, ha infastidito l'ex fidanzato e i presenti in una pizzeria di via Portuense, a Fiumicino, in provincia di Roma.

La giovane, incensurata, non ha mai accettato la fine del rapporto con il suo ex, dipendente del locale dove è avvenuta la lite animata. È stata calmata dai militari che l’hanno convinta ad allontanarsi dalla pizzeria. Per lei inevitabile la denuncia a piede libero.