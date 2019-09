Roma, serra di marijuana e droga in casa: arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni, disoccupato e incensurato, è stato arrestato a Roma dai carabinieri della compagnia di Frascati con l'accusa di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa del 33enne, in zona Tor Vergata, i militari hanno trovato a seguito di una perquisizione 40 dosi di hashish, 20 di marijuana e una dose di cocaina. In una stanza dell'appartamento inoltre è stata rinvenuta una serra realizzata artigianalmente dove crescevano sei piante di marijuana, alte circa un metro. Trovato anche vario materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e varie lampade. L’uomo è stato arrestato ed è ora in attesa del rito direttissimo.