Fiumicino, calcinacci cadono da cornicione mercato di via degli Orti

Alcune porzioni di intonaco si sono staccate dai cornicioni del mercato coperto di via degli Orti, a Fiumicino. Fortunatamente, nel crollo non è rimasta coinvolta alcuna persona e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile, che hanno transennato due tratti del marciapiede ai lati della struttura.

La denuncia

A seguito dell’episodio, è intervenuto il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, Ezio Pietrosanti, il quale ha denunciato “l'abbandono totale in cui versa il mercato coperto. I pochi banchi rimasti aperti sono costretti a lavorare in una struttura che ha bisogno di evidenti lavori di ristrutturazione e rilancio, come dimostra l'episodio. Cosa fa il Sindaco? - si chiede Pietrosanti -. L'immobilismo dell'Amministrazione sta portando alla scomparsa di una realtà storica del centro di Fiumicino, e l'abbandono della struttura comporta un rischio per l'incolumità dei cittadini. Mi auguro che dopo questo episodio si proceda velocemente ad una messa in sicurezza ed una ristrutturazione del Mercato”, ha concluso.