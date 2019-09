Meteo a Roma: le previsioni del 29 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Nubi in transito sulle regioni centrali tirreniche che tenderanno a divenire più compatte. Sul Lazio locali piovaschi isolati al mattino, con maggiori effetti sui rilievi occidentali, che tenderanno ad interessare progressivamente i settori sud-orientali entro metà pomeriggio; fenomeni comunque locali, modesti e di breve durata. Temperature stazionarie, in lieve calo le massime in quota. Venti da Sudovest, sino a moderati su mari e coste. Mari poco mossi sotto costa.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,8 µg/m³.