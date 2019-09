Un incendio è scoppiato intorno alle 6 questa mattina in una casa di riposo a Tor Lupara, in provincia di Roma. Secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, è stata coinvolta una stanza al primo piano e sono state tratte in salvo due donne di circa 70 anni, di cui una portata in ospedale in codice rosso per una intossicazione. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Mentana.