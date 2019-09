La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, rasserena in serata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Correnti umide in quota determinano un incremento della nuvolosità. Ancora nebbie mattutine a valle, mentre ritroveremo un maggiore soleggiamento sulle zone costiere e occidentali. Nottetempo ancora foschie e nubi basse in arrivo dal mare tra bassa Toscana e Lazio. Temperature prevalentemente stazionarie. Mari calmi o poco mossi. Domenica piovaschi isolati nel primo mattino sui rilievi occidentali, che tenderanno a interessare i settori centro-orientali nel corso del pomeriggio.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 13,9 µg/m³.