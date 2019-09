Roma, 32enne arrestato dopo aver picchiato la compagna

Dopo l’ennesima aggressione per futili motivi ai danni della compagna, i carabinieri di Colleferro (Roma) hanno arrestato un 32enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti in seguito alla chiamata effettuata dalla vittima stessa e hanno subito interrotto la lite. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata giudicata guaribile con cinque giorni di prognosi per contusioni multiple.

Botte, insulti e minacce

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda e la relazione tra i due ed è emerso che l’uomo spesso insultava, minacciava e picchiava la convivente, tanto da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita. Al termine degli accertamenti, per il 32enne sono scattate le manette. Ora si trova in carcere a Velletri, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.