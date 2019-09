La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Tempo stabile sulle regioni tirreniche con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche banco di nebbia o foschie tra la notte e le prime ore del mattino nelle valli delle zone interne. In serata nubi in aumento sulla Toscana; entro la notte non si esclude qualche debole pioggia tra Apuane e Lunigiana. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, fresco nelle vallate interne nottetempo e al primo mattino, massime stazionarie. Venti deboli occidentali. Mari in prevalenza poco mossi, localmente mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,2 µg/m³.