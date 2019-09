Roma, allarme bomba in una banca di piazzale Flaminio

Allarme bomba questa mattina in una banca di piazzale Flaminio, in pieno centro a Roma. Secondo le prime informazioni, a far scattare l’allerta sarebbe stata un telefonata anonima alla filiale, in cui si annunciava la presenza di un ordigno. L’edificio è stato subito evacuato e sul posto sono giunti polizia, artificieri e polizia locale per le verifiche del caso.