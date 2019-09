Molesta passanti e aggredisce carabinieri a Fiumicino, arrestato

Un ragazzo di 20 anni ha molestato dei passanti e aggredito dei carabinieri a Fiumicino e per questo è finito in manette. I militari sono intervenuti in via delle Ombrine e arrivati sul posto hanno notato il giovane che, a più riprese, fermava le persone presenti in strada.

L'aggressione ai militari

Alla vista dei carabinieri l'uomo è andato in escandescenza, aggredendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dopo aver causato lievi lesioni ai militari intervenuti, il ragazzo è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.