Roma, crolla un ponticello su torrente Arrone: ferito un camionista

Un camionista è rimasto ferito in maniera lieve nel crollo di un piccolo ponte sul torrente Arrone, in via Boccioleto, poco distante da via di Santa Maria di Galeria, alla periferia di Roma. L’uomo è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice giallo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale del Gruppo Montemario, i vigili del fuoco e la protezione civile.