Meteo a Roma: le previsioni di oggi 24 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Netto miglioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche dopo le piogge dei giorni scorsi. Condizioni soleggiate per gran parte del giorno, poco da segnalare, solo la presenza di nebbie al mattino sulle valli interne della Toscana, Umbria e parte del Lazio. In serata aumento della nuvolosità sul Nord Ovest della Toscana ma senza fenomeni associati. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento nei massimi. Venti deboli di Grecale al mattino, fino a moderati di Maestrale durante il pomeriggio. Mari da mossi a poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,8 µg/m³.