Roma, accoltella un 30enne per gelosia: arrestato un ragazzo

Alla periferia di Roma un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato al petto in via Ignazio Silone, ai Ponti. L'uomo, cosciente, è stato trasportato in ospedale dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. Da quanto trapela, la polizia ha rintracciato e fermato poco dopo l'aggressore. Si tratta di giovane di 25 anni che vive in zona.

Motivi di gelosia

Alla base dell'aggressione ci sarebbero motivi di gelosia. Recuperato anche il coltello da cucina con la lama appuntita con il quale è stato ferito il 30enne. Infine, nella macchina della vittima gli agenti hanno trovato un marsupio con dentro un coltello.