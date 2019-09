Meteo a Roma: le previsioni del 23 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'area di bassa pressione ieri posta ad Ovest della Penisola trasla verso Est, determinando ancora rovesci e temporali, anche forti sulle zone interne, orientali e appenniniche di Toscana, Umbria e Lazio tra la mattinata e il pomeriggio. Migliora dal tardo pomeriggio ad iniziare dalla Toscana Nord-occidentale e dalle coste laziali. In serata ovunque asciutto. Qualche banco di nebbia nottetempo nelle valli più orientali di Toscana e Umbria. Venti moderati o localmente forti da Ovest. Temperature massime stazionarie, minime di giornata che si raggiungeranno nottetempo. Mari ancora molto mossi o agitati.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.