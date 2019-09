Roma, in fuga dalla polizia investe un agente: arrestato

Dopo che una pattuglia gli aveva intimato l’alt durante un controllo in via di Lunghezza, alla periferia di Roma, un uomo di 30 anni invece di fermarsi è fuggito e, quando un agente ha tentato di bloccarlo, lo ha investito passandogli con le ruote sui piedi. A quel punto il poliziotto ha estratto l’arma e sparato, centrando lo pneumatico del veicolo e mettendo fine all’inseguimento. Il 30enne è stato arrestato per tentato omicidio e denunciato in quanto è stato anche trovato in possesso di droga e arnesi atti allo scasso.