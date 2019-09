Meteo a Roma: le previsioni di oggi 22 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una perturbazione atlantica giunge sul paese, determinando un netto peggioramento del tempo con rovesci e temporali, anche forti o molto forti su alta Toscana (Lunigiana, Apuane, Lucchesia, Appennino pistoiese). Le potenzialità del peggioramento inducono alla prudenza proprio perché risulterebbero probabili alcuni nubifragi, con temporali semi-stazionari; dato l'ampio scarto temporale e le confluenze dei venti (ancora oscillanti) che determinano tali scenari critici, vi consigliamo di restare aggiornati con i prossimi sviluppi previsionale. Venti tesi di Scirocco su coste e mari, con raffiche anche forti o molto forti; moderati nelle zone interne. Mari molto mossi, agitati al lago.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.