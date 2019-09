Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 21 al 22 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il campo di alta pressione tende a indebolirsi sul finire del giorno, determinando cieli in genere sereni al mattino, velati nel pomeriggio. Aumenteranno le nubi sulle zone occidentali tra sera e notte, con i primi piovaschi o deboli piogge sulle zone costiere di Lazio. Domenica una perturbazione atlantica determina un netto peggioramento del tempo con rovesci e temporali, anche forti o molto forti.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,9 µg/m³.