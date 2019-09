I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Bracciano, in provincia di Roma, hanno chiuso un noto locale del centro cittadino, poiché ritrovo di pusher e luogo di spaccio. Il questore ha emesso un decreto di sospensione dell'attività commerciale per sette giorni. Stessa sorte per un locale nel comune di Manziana all'interno del quale i carabinieri hanno constatato un'assidua presenza di pregiudicati e, in una occasione, anche la somministrazione di bevande alcoliche a un individuo già in evidente stato di ebbrezza. Per il bar, è scattato un decreto di sospensione dell'attività di tre giorni.