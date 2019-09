Ha preso il via oggi la #WeekForFuture, un’intera settimana di scioperi per il clima organizzata dal movimento Fridays For Future, nato e diffusosi in tutto il mondo grazie all’iniziativa di Greta Thunberg (LA FOTOSTORIA). Per l’occasione, a Roma i seguaci dell’attivista svedese hanno organizzato almeno un evento al giorno fino a venerdì prossimo, 27 settembre, con una serie di attività volte a tutelare l’ambiente. Il programma è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa davanti a Montecitorio.

Il programma

Sabato 21, il movimento Fridays For Future di Roma aderisce all'iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ di Legambiente e si recherà a Villa Celimontana per un intervento di pulizia. Il giorno seguente, domenica 22, nell'ambito della Settimana europea della mobilità, è in programma un’azione alla stazione Termini, in occasione della Giornata senza auto. Lunedì 23 sarà il giorno invece del Climate Action Summit, il vertice Onu a New York sul clima fra capi di stato e di governo, imprese, ong e attivisti. Alle 12 si terrà un sit-in al Colosseo durante il quale verrà lanciato un "tweet storm". Il giorno seguente, martedì 24, nuovo raduno alle 15 davanti al Campidoglio, in concomitanza con la discussione in consiglio comunale della dichiarazione di emergenza sul clima scritta dagli attivisti del movimento. Mercoledì 25 uscirà un rapporto dell'Ipcc, il comitato scientifico dell'Onu sul clima, sul livello dei mari, sul quale i ragazzi romani di FFF stanno preparando un'iniziativa in tema. Per il 26 è in preparazione un'azione del tavolo sulla produzione energetica e industriale. Infine, venerdì 27 la settimana del clima si chiuderà con un corteo dalle 10 alle 13, che partirà da piazza della Repubblica e si concluderà a piazza Madonna di Loreto.