Roma, metro B interrotta nei weekend di settembre e ottobre

Per consentire lo svolgimento dei lavori per la realizzazione del nodo di scambio tra le linee B e C della metropolitana, alla fermata Colosseo-Fori Imperiali, Atac ha annunciato che a partire da domani e per tutti i successivi weekend fino al 27 ottobre la circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina della linea B sarà interrotta per l'intera giornata. Resta invariato il servizio sulle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio. I treni saranno sostituiti dalla linea bus MB.

Le modifche al percorso dei bus

Quest’ultima, domenica 22 settembre dalle 8.15 alle 11.30, in occasione della III° edizione di "Roma Half Marathon via Pacis", in direzione Laurentina seguirà il tragitto piazza dell'Esquilino, Liberiana, Santa Maria Maggiore, via Merulana, San Giovanni in Laterano, Amba Aradam, Druso, Terme di Caracalla, Porta Capena, Aventino; in direzione Castro Pretorio, da Circo Massimo percorre Vibenna, Labicana, Merulana, Santa Maria Maggiore, Termini, Castro Pretorio.