Roma, casa dell’Ater trasformata in deposito di droga: due arresti

Un intero appartamento in disuso dell’Ater, nel quartiere San Basilio di Roma, era stato trasformato in un deposito di droga. A scoprirlo, facendo irruzione nello stabile, sono stati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Montesacro durante dei controlli in via Corinaldo.

Arrestati due pusher romani

In manette sono finiti due romani di 55 e 43 anni, entrambi con precedenti, sorpresi dai militari all'interno dell'appartamento dove nascondevano un chilo circa di cocaina, più di 1,3 chili di marijuana e 10 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, con tutto il materiale utile per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti, e oltre 12.500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. I carabinieri hanno sequestrato l'immobile e tutto il materiale, mentre i due uomini sono stati accompagnati nel carcere di Regina Coeli.