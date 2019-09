Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 21-22 settembre

Tra oggi e domenica 22 settembre al Macro Asilo di Roma è allestita la mostra fotografica, di Fabrizio Loiacono, "Dominio, il terrore sulla terra". Tratta il tema di come gli animali sono trattati dagli uomini.

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"Dominio, il terrore sulla terra", mostra fotografica di Fabrizio Loiacono

Al Macro Asilo di Roma, in via Nizza, tra oggi e domenica 22 settembre, è allestita la mostra fotografica “Dominio, il terrore sulla terra” di Fabrizio Loiacono. Tratta il tema di come gli animali sono trattati dagli uomini. Una mostra che spinge a creare un rapporto diverso tra esseri umani e “bestie”, una relazione che si basasse sul concetto rivoluzionario che l’uomo non è "padrone" di nulla.

"Roma nella camera oscura"

Al Museo di Roma si chiude domenica 22 settembre la mostra "Roma nella camera oscura". Nella parte iniziale del percorso espositivo sono illustrati gli aspetti topografici, storici e sociali che caratterizzarono gli ultimi anni del potere temporale dei papi e di documentare gli esordi della fotografia e l’affermarsi della professione del fotografo in una città come Roma da sempre abituata alla circolazione di immagini, destinate soprattutto al pubblico di turisti e pellegrini che la visitavano.

"Beyond Triumphs and Laments"

Da ieri fino al 20 ottobre la monumentale opera, realizzata da William Kentridge sui muraglioni del Tevere, composta un fregio lungo 500 metri, è in mostra al Teatro Valle con “Beyond Triumphs and Laments”. La mostra, divisa in due sezioni, punta i riflettori sul futuro dello spazio fluviale romano di “Piazza Tevere”, e del muraglione che ne ospita la celebre creazione.

Mostre ed eventi in corso a Roma a settembre 2019

"Giuseppe Uncini. Realtà in equilibrio"

La Galleria Nazionale celebra, fino al 29 settembre, Giuseppe Uncini. Attraverso 58 sculture e 30 disegni di Giuseppe Uncini, datati 1957-2008, la mostra ripercorre in un’antologica le varie tappe del cammino dell’artista scandito da Terre, Cementarmati, Ferrocementi, Strutture spazio, Strutturespazio-ambienti, Mattoni, Terrecementi, Ombre, Interspazi, Dimore delle cose, Dimore e muri d’ombra, Spazi di ferro, Spazicementi e Tralicci, Muri di cemento, Architetture, Telai-Artifici.

At Home. Progetti per l’abitare contemporaneo

Tema centrale del nuovo allestimento delle collezioni di architettura è l’evoluzione del concetto di abitare dal dopoguerra a oggi, analizzato attraverso le opere dei grandi maestri del Novecento e delle nuove figure emergenti nel panorama dell’architettura internazionale. L’allestimento della mostra si basa sull’intersezione di più percorsi, intrecciando le varie scale dell’abitare, dall’individuale al collettivo, con particolare attenzione alle esperienze più articolate e ibride che testimoniano i nuovi rapporti tra individuo e comunità. Visitabile fino al 22 marzo 2020. Orari: dalle 11 alle 19, ma solo il sabato dalle 11 alle 22. Chiuso il lunedì.

"Welcome to Rome"

In corso Vittorio Emanuele II 203, il fisico e divulgatore scientifico, Paco Lanciano, ha ideato e realizzato “Welcome To Rome”, il più affascinante e sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria. Fino al 31 dicembre 2019 i visitatori potranno immergersi nella storia della Capitale e compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio. Le pareti e i soffitti si animeranno attorno a voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli. Orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 19; da venerdì a domenica dalle 10 alle 21.

"Colore degli Etruschi"

Fino al 2 febbraio 2020 alla Centrale Montemartini arriva la mostra "Colori degli Etruschi". Una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere) e in parte inedite. Orari da martedì alla domenica dalle 9 alle 19.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Magnifici ritorni" ad Aquileia

È un viaggio a ritroso nel tempo quello offerto dalla mostra "Magnifici ritorni" che riporta al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia fino al 20 ottobre ben 120 tesori aquileiesi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Un rientro a casa a distanza di quasi 200 anni, per festeggiare i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia ma anche per rinsaldare i plurisecolari legami tra la città adriatica, crocevia di culture, e Vienna, che dal 1817 ha raccolto e valorizzato molti dei tesori aquileiesi.

Tartufo e Cioccolato 2019 a Subiaco

Torna il "Tartufo e Cioccolato" a Subiaco nei weekend 21-22 settembre e 28-29 settembre. Si tratta della seconda edizione della kermesse che si svolge a Subiaco, in provincia di Roma. Nelle sale affrescate della Rocca grande protagonista saranno il tartufo bianco (il menù prevede un primo piatto a scelta, il dolce e un calice di vino) e il cioccolato, da gustare in tutte le sue varianti.

Eventi per bambini a Roma

"Incontri di natura" al Bioparco di Roma

"Incontro con la natura", domenica 22 e 29 settembre (dalle 11 alle 17) per trovare le risposte a tanti quesiti sugli animali di oggi e del passato. Nel parco saranno dislocate otto postazioni con crani, modelli tridimensionali, escrementi, e animali vivi. Si potrà partecipare anche a giochi e attività in compagnia degli operatori del Bioparco.

"Dinosauri in carne e ossa" nell’Oasi WWF di Fregene

Fino al 10 novembre (dalle 10 alle 19) si potrà vivere un’esperienza suggestiva per riflettere sulla caduta dell’asteroide che ha provocato la scomparsa dei dinosauri mesozoici e sull’impatto spesso negativo che l’uomo ha sulla natura. Una mostra aperta a famiglie con bambini e non solo, per capire i meccanismi che hanno causato l’adattamento o l’estinzione di alcune specie come quella dei dinosauri mesozoici.