La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Flusso di correnti nordorientali sulle regioni centrali con cieli in prevalenza sereni per tutto l'arco della giornata su Toscana, Umbria e alto Lazio. Nel pomeriggio è attesa tuttavia un po' di variabilità sui rilievi del medio-basso Lazio con possibilità di acquazzoni isolati, specie sui Volsci e sui Castelli Romani. Temperature tipiche di fine settembre con moderata escursione termica tra la notte e il giorno sulle valli interne, dove localmente le minime scenderanno al di sotto dei 10/11°C, mentre le massime saranno comprese tra i 24 e i 26°C. Venti moderati di Grecale(nordest) con raffiche tese, a tratti forti sui crinali toscani e sull'Arcipelago. Mari poco mossi sotto costa, molto mossi a largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,8 µg/m³.