Meteo a Roma: le previsioni di oggi 19 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Fronte freddo in transito sull'Italia centrale con peggioramento a carattere instabile sulle regioni tirreniche. Rovesci di pioggia pomeridiani più diffusi su medio-basso Lazio interno con possibilità di temporali, maggiore variabilità su Toscana (qui con schiarite già dal pomeriggio), Umbria e alto Lazio con acquazzoni a carattere sparso, più probabili tra la tarda mattina e il pomeriggio, pomeriggio dove si presenterà qualche temporale sul Lazio centrale. In serata tendenza a miglioramento ovunque. Temperature in calo. Ingresso di venti di Grecale, più sostenuti sulla Toscana con qualche raffica anche forte su Umbria settentrionale, ed Toscana su Valdarno, pistoiese e sull'Arcipelago. Mari mossi a largo, specie alto Tirreno, poco mossi sotto costa.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,7 µg/m³.