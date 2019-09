Roma, morte nel rogo del camper: ergastolo per Serif Seferovic

È stato condannato all'ergastolo Serif Seferovic, accusato di omicidio per la morte delle sorelle Elisabeth, Francesca e Angelica Halilovic, di 20, 8 e 4 anni, avvenuta il 10 maggio 2017. Le tre ragazze hanno perso la vita in un rogo appiccato al camper in cui stavano dormendo con la famiglia in un parcheggio nella zona di Centocelle, a Roma. La sentenza è stata emessa dalla III Corte d'Assise. Inoltre, Seferovic è accusato anche di detenzione, porto e utilizzo di armi da guerra e incendio doloso.

Il rogo e la condanna di Lisabeta Vicola Seferovic

Il rogo era divampato dopo il lancio di alcune bottiglie molotov. Per questa stessa vicenda, nel 2018, è stata condannata a 20 anni, in abbreviato, Lisabeta Vicola, cognata di Seferovic. Una terza persona, Ranato Seferovic, fratello di Serif, è tutt'ora ricercato e si troverebbe in Bosnia. Seferovic era stato arrestato nel febbraio del 2017 in quanto coinvolto in un'altra vicenda: il furto della borsa della studentessa cinese Zhang Yao, morta poco dopo essere stata investita da un treno mentre inseguiva i propri scippatori lo scorso anno, sempre a Roma. Aveva patteggiato una condanna a due anni ed era tornato libero.