Meteo a Roma: le previsioni del 18 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Si intensifica un flusso di aria più umida da sudovest per una giornata caratterizzata dalla presenza irregolare di nubi basse, sin dal mattino, sulle aree costiere dell'alto Lazio e sulla Toscana. Nel pomeriggio variabilità diffusa con addensamenti più consistenti sulle zone interne della Toscana e dell'Umbria; in questo frangente non si esclude qualche piovasco isolato e di breve durata. Tra la sera e la notte ulteriore peggioramento con piogge più continue e diffuse sulla dorsale appenninica tosco-emiliana e tosco-romagnola; rovesci a macchia di leopardo su Umbria, Toscana centrale e litorali del Lazio. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti deboli o moderati da sudovest. Mari mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,5 µg/m³.