Roma, fiamme in un ex edificio occupato a Primavalle

Un incendio è divampato in un edificio occupato, sgomberato a luglio, in via Cardinal Capranica a Primavalle, alla periferia di Roma. Il rogo sarebbe scoppiato in un'area esterna al palazzo, sprigionando una colonna di fumo ben visibile in quel quadrante della Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e agenti della polizia locale. A prendere fuoco sembra siano stati dei materiali di risulta. Si indaga per determinare le cause del rogo e al momento non si esclude nessuna ipotesi.