Latina: trovato morto in auto Francesco Agostinelli, genero di Roberto Cavalli

Trovato a Latina il cadavere di un uomo dentro un'auto in via Sabaudia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, si tratterebbe di Francesco Agostinelli, genero dello stilista Roberto Cavalli. Gli investigatori non escludono l'ipotesi del malore, ma sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il ritrovamento del cadavere

A dare l'allarme sono stati alcuni condomini. A quanto si apprende, l'uomo ha perso sangue dal naso, mentre l'auto è stata trovata in disordine, forse perché l'uomo stava cercando dei medicinali. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale Santa Maria Goretti, in attesa che sia svolta l'autopsia disposta dal magistrato.

Chi era Francesco Agostinelli

Agostinelli, 47 anni, era originario di Cori, in provincia di Latina, dove il padre gestisce un noto ristorante. Lui invece si era trasferito a Firenze, dove ha sposato la figlia di Roberto Cavalli. Si trovava a Latina, dove spesso andava a trovare i familiari e a controllare la casa in via Sabaudia. Da ieri sera non si avevano sue notizie.