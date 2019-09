Meteo a Roma: le previsioni di oggi 17 settembre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo rimane ancora stabile sulle regioni tirreniche grazie all'alta pressione che tende, tuttavia, a indebolirsi lievemente, favorendo la formazione di qualche nube bassa in più sulle aree costiere al mattino e temporanei annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne. In serata nubi sulla Toscana di nordovest ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi, in leggero calo nei massimi. Venti deboli dai quadranti meridionali con qualche rinforzo, sino a moderati sull'Arcipelago toscano, deboli sudoccidentali nelle zone interne, in temporaneo rinforzo nelle ore pomeridiane sulle zone interne di Toscana, Lazio e in Umbria. Mari da poco mossi a mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,9 µg/m³.