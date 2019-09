Roma, quindici daspo e sanzioni per abusivismo commerciale

Quindici daspo e 500 articoli sequestrati a Roma nelle aree di Fontana di Trevi, Pantheon e piazza Navona dalla polizia locale nell'ultimo weekend. Le violazioni riguardano alcuni locali e esercizi di somministrazione, a cui vengono contestate anomalie sull'occupazione di suolo pubblico, vendita di alcolici fuori dall'orario consentito, mancato rispetto dei limiti di tollerabilità dei volumi della musica e presenza di buttafuori non regolari. Gli articoli sequestrati sono sopratutto di prodotti contraffatti, come accessori di abbigliamento, borse, portafogli e cinte.

I controlli

Le attività di vigilanza per il contrasto dei fenomeni legati all'abusivismo commerciale sono state effettuate nel centro storico, Trastevere, Testaccio, Viale Ostiense, Eur, Ponte Milvio, Piazza Bololgna, San Lorenzo e nei pressi delle stazioni Termini e Ostiense. Verifiche hanno riguardato anche il consumo di alcol, la prostituzione e le condotte irregolari su strada. Oltre duemila le violazioni riscontrate al codice della strada, 3.064 i controlli velox con 258 illeciti riscontrati per superamento dei limiti di velocità. Più di 200 alcol test sono stati eseguiti con tre patenti ritirate e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Un veicolo è stato sequestrato e 119 vetture sono state rimosse per soste irregolari o d'intralcio. Quarantuno le violazioni per inosservanza al regolamento di polizia urbana, per irregolarità sulla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche al di fuori dall'orario consentito.