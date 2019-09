Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 14 al 15 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Ancora anticiclone subtropicale protagonista sull'Italia per l'ennesima giornata soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio. Cieli sereni o al più velati dal pomeriggio per innocue nubi alte di passaggio. Temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento sull'Appennino, massime fino a 30-32°C sulle zone interne, punte di 25-26°C anche a 1000m in Appennino. Venti deboli o moderati di grecale, in temporanea rotazione e rinforzo da Ovest-Nordovest lungo le coste al pomeriggio, poi di nuovo di grecale dalla sera. Mari poco mossi o a tratti mossi sull'Arcipelago toscano.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,2 µg/m³.