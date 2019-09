Roma, anziana investita da un'auto: muore 79enne

Un'anziana di 79 anni è morta a Roma dopo essere stata investita da un'auto. È accaduto ieri sera in viale Giovanni Battista Valente, all'incrocio con via Collatina, alla periferia est della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Prenestino della polizia locale. Inutili i soccorsi per l'anziana. A bordo dell'auto c'era una 56enne che è stata portata in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Durante le operazioni di soccorso il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico.