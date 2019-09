Meteo a Roma: le previsioni del 13 settembre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Altra splendida giornata di sole, con cieli sereni e clima caldo estivo su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime fino a 30-32°C, qualche grado in meno lungo le coste. Venti deboli/moderati di Grecale al mattino, in rotazione da Ovest-Nordovest in prossimità delle coste tirreniche entro il pomeriggio. Mari quasi calmi o poco mossi, a tratti mossi sull'Arcipelago Toscano.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,3 µg/m³.