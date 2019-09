Roma, Virginia Raggi presenta dieci nuovi autobus a Ponte Mammolo

Sono stati presentati oggi, 12 settembre, i nuovi bus che entreranno in servizio a Ponte Mammolo, nella periferia nord-est di Roma, nel IV Municipio. A svelarli alla cittadinanza in piazza Gaslini è stata la sindaca Virginia Raggi, insieme al presidente Atac, Paolo Simioni, all'assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo, e alla presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa. Fanno parte dei 90 mezzi arrivati da inizio settembre nella Capitale, che si sommano agli 80 già entrati in servizio ad agosto, per un totale di 170 nuovi autobus sulle strade della città.

Raggi: "Servizio migliore e più puntuale"

Sono dieci le nuove vetture che andranno a rinforzare il collegamento tra la stazione della metro B di Ponte Mammolo e Tor Vergata, mentre dal deposito di Tor Sapienza sono a disposizione ulteriori mezzi al servizio di altre importanti linee come quelle per Ponte di Nona (075) e Fidene (341). "Nuovi autobus per le periferie di Roma. Questa volta siamo a Ponte Mammolo - ha commentato la sindaca Raggi - dove i nuovi mezzi sono destinati a potenziare il servizio e le connessioni tra diversi quartieri delle zone nord-est della città con linee della metropolitana, della rete ferroviaria regionale fino all'Università Tor Vergata. Per un servizio migliore e più puntuale per chi tutti i giorni utilizza il trasporto pubblico".

Meleo: "Stiamo voltando pagina"

"Continua il rinnovo della flotta Atac - ha aggiunto l'assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo -. Un miglioramento visibile con nuovi autobus che vanno a rafforzare linee che connettono periferie e quartieri. E questi con poli ospedalieri, università, metro e rete ferroviaria. Stiamo voltando pagina per un trasporto pubblico più vicino alle necessità degli utenti".