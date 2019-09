Meteo a Roma: le previsioni di oggi 12 settembre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione coadiuvata da asciutte correnti di Grecale, un connubio che favorisce condizioni di bel tempo su Toscana, Umbria e Lazio. Cieli sereno o poco nuvolosi per l'intera giornata con solo qualche sparuta nube diurna sulle vette dei rilievi principali durante il pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento le massime con picchi fino a 31/32°C tra Toscana orientale e alto Lazio. Venti di Grecale, in rotazione da Ovest durante il pomeriggio e in serata in prossimità delle coste tirreniche. Mari quasi calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,3 µg/m³.