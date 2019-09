Roma, spari durante una rapina in un bar: nessun ferito

Spari durante una rapina in un bar a Roma: è successo questa mattina in via Casilina in zona Torre Maura, alla periferia di Roma. Un uomo ha tentato di mettere a segno una rapina all’interno del locale, ma il proprietario ha reagito e il ladro, mentre scappava, ha sparato un colpo. Nessuno dei presenti è rimasto ferito. Sono in corso indagini della polizia, ma per il momento non sarebbe stato trovato il bossolo. Non è escluso che il rapinatore possa aver sparato con una pistola ad aria compressa.