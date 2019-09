La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La depressione dalla Baleari sprofonda verso il Marocco, favorendo una bella giornata di sole sulle regioni centrali tirreniche. Cieli sereni per l'intera giornata, temperature in rialzo, sia nei valori minimi che massimi, con punte di 30°C sul Lazio. Venti moderati di Grecale, in rotazione da Ovest durante il pomeriggio in prossimità delle coste. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,9 µg/m³.