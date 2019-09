Meteo a Roma: le previsioni di oggi 10 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata con nubi alte anche localmente compatte, dalle ore serali primo peggioramento sul Lazio occidentale e Arcipelago, che tenderà ad estendersi nella notte anche alla bassa Toscana e Lazio centro-orientale. Possibili forti fenomeni nottetempo sull'Arcipelago toscano e sulle coste del Lazio, fenomeni che necessitano comunque di una ulteriore conferma. Temperature massime in lieve aumento sia al suolo che in quota.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,1 µg/m³.