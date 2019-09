Meteo a Roma: le previsioni del 9 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La giornata inizia con nubi in transito su Lazio centro-meridionale, ma vedrà generalmente cieli da sereni a parzialmente nuvolosi ovunque. Isolati e fugaci fenomeni pomeridiani in Toscana sui rilievi del casentino, sul Lazio sui crinali dei Simbruini e sui Monti della Laga. Temperature massime stazionarie, minime in lieve calo. Venti moderati meridionali sul Lazio, più attenuati altrove. Mari mossi, specie i bacini laziali.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,6 µg/m³.