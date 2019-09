Scontro tra due moto e un'auto a Roma: morto motociclista

Un uomo di quarant’anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, lunedì 9 settembre, a causa di un incidente stradale avvenuto in via della Pineta Sacchetti, all'altezza di via Calisto II, a Roma. Nell’impatto risultano coinvolte due moto e un'auto. La vittima è uno dei due motociclisti, mentre l’altro centauro è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. In ospedale per accertamenti, invece, il conducente della macchina, un 48enne italiano. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Aurelio.