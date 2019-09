Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un appartamento a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, al secondo piano di una palazzina di via Monte Bianco. All'interno della casa sono stati soccorsi una 72enne e il figlio di 42 anni, poi trasportati in ospedale per accertamenti. Anche un carabiniere, rimasto lievemente intossicato nel corso dell'intervento, è stato portato all'ospedale di Guidonia e poi dimesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tivoli e della tenenza di Guidonia. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, ma dai primi accertamenti pare che le fiamme siano partite dalla cucina.