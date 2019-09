Roma, vende crack in cambio di soldi e orologio: arrestato 35enne

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 35enne del Senegal, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato colto in flagrante mentre in via Ettore Fieramosca, in zona Pigneto, cedeva alcune dosi di crack a un 37enne di Fondi in cambio di 10 euro e un orologio dal valore di circa 250 euro.

Arrestato, è in attesa del rito direttissimo

Lo spacciatore è stato fermato e trovato in possesso di crack, eroina e marijuana. La droga è stata sequestrata insieme al denaro e all’orologio. L'acquirente è stato segnalato all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di droghe, mentre l'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.