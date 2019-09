Meteo a Roma: le previsioni di oggi 8 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Sul Lazio al mattino passaggi nuvolosi che potranno dare luogo a dei brevi rovesci di poco conto, in confinamento nel corso del pomeriggio sui rilievi interni, mentre rasserena dalle coste. Sull'Umbria variabilità fino al pomeriggio, in serata possibile qualche rovescio sui settori centro-settentrionali della regione. Temperature stabili o in lieve rialzo sul Lazio. Venti moderati da SO, sino a forti su mari e arcipelago, in rotazione da NO a fine giornata sui mari toscani. Mari mossi, fino a molto mossi dal pomeriggio.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,7 µg/m³.