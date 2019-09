Roma, 11 nuovi autobus per il quartiere Primavalle

Presentati alla città 11 nuovi bus che, spiega una nota, "vanno a rafforzare le principali linee a servizio del quadrante nord-ovest" della Capitale, in particolare il quartiere Primavalle. I mezzi che fanno parte della flotta di 44 autobus arrivati in settimana nelle rimesse Atac, un'altra tranche del pacchetto dei 227 bus acquistati da Roma Capitale, di cui 136 a gasolio (euro 6) e 91, da 12 metri, a metano. Tutti i mezzi, si legge nella nota, sono dotati di impianto antincendio, videosorveglianza, climatizzatori, sistema Avm di localizzazione e conta passeggeri, monitor multimediali e cartelli indicatori a led. I mezzi sono coperti da una garanzia di cinque anni.

Le parole della sindaca Virginia Raggi

"Andiamo avanti nel nostro programma di rinnovo e rilancio del trasporto pubblico - dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. In poco più di un mese sono arrivati ed entrati in servizio 124 nuovi autobus ed entro ottobre l'intera fornitura sarà completata. Ma non ci fermiamo: abbiamo appena ordinato altri 97 autobus attraverso la convenzione Consip e stiamo completando l'iter amministrativo per l'acquisto di altri mezzi". "Nel bilancio 2019 - spiega l’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo - abbiamo messo a disposizione 30 milioni di euro per l'acquisto di nuovi mezzi e in variazione di bilancio abbiamo anticipato al 2019 altri 30 milioni destinati al 2020. Quindi in totale altri 60 milioni per nuovi autobus".