La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione diventa ciclonica sull'Italia, con un minimo in formazione sull'alto Tirreno. Direttamente interessata la Toscana, dove avremo piogge e temporali in movimento dai settori tirrenici verso le zone interne. Su Umbria e Lazio durante il mattino non si esclude anche qualche breve acquazzone su viterbese e crinali del frusinate, altrove nuvolosità variabile; durante il pomeriggio temporali e acquazzoni sulle zone interne, specie quelle umbre e sulle province di Rieti e Frosinone, mentre tra sera e notte proseguiranno deboli fenomeni sulla Toscana orientale. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Venti tesi da Nord sull'alto Tirreno, tendenti a grecale sull'alta Toscana, di Libeccio su Umbria e Lazio con rinforzi durante il pomeriggio. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,2 µg/m³.